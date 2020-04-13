中國網友轉戰「泰國觀光局」微博　洗版灌爆：管好你們國人的嘴

▲泰國觀光局發出的宣傳影片，遭到中國網友灌爆。（圖／翻攝自泰國觀光局微博）



記者林彥臣／綜合報導

中國網友近日與泰國網友在推特上戰翻，但是中國網友發現各種引戰的話題，都被泰國網友的強大迷因幽默化解，於是轉戰泰國觀光局洗版，要求泰國當局管好他們國人的輿論，否則以後別想要中國人再去泰國觀光。

泰國觀光局在微博上發布一則影音，引言表示，「中國疫情日趨光明，咱也感受到了大家對泰國的想念與日俱增，特把這個視頻翻出來先給大家解解饞。此視頻用最為精細的畫質還原了泰國大自然的鬼斧神工和獨特人文風情魅力。躺好~泰國國家旅遊局帶你足不出戶，雲遊泰國」。

▲泰劇《假偶天成》演員Bright（右），近日遭到中國網友出征。（圖／翻攝自IG）



雖然泰國觀光局小編在留言中聲明，「個別藝人言論不能代表國家立場，請網友們保持理智」。但大批中國網友還是洗版表示，「已經不是一個藝人的問題，是你們泰國人民的問題，也是你們國家教育問題，如果不是教育問題，會師整體網民辱華煩華嗎」、「請尊重一個中國原則，在國內做正確的引導，與鄰為善是中國的傳統。朋友來了有好酒，豺狼來了有獵槍！」

「已經不是個別藝人的問題了，是你們全民都在罵我們！真不知道我們怎麼得罪你們了，我一直以為泰國是一個很友好的國家，沒想到國民素質和國家意識如此低！中國有句古話叫己所不欲，勿施於人，請你們叫我們理智的同時也請讓你們的國民理智一下吧！」

「個人行為確實不能代表政府，但是如果泰國大部分人長期收到錯誤的信息，對中國做出錯誤的判斷，那是否說明泰國政府對於輿論管控不力呢？談論政治本來就是敏感行為，藝人在一定程度上代表國家形象，這種人就該好好教育下，不要在自己不懂的領域胡說八道。言論自由也是有限度的。」

「首先你應該知道這已經不是個別藝人的言論了。不會無腦噴你，但是請你管好你們國家的人的嘴巴，既然需要依賴別國發展，就不要那麼多事還想去干涉別國內政，如果你們的人民不懂得一個中國原則是每一個中國人都不能被觸碰的底線，那就請你們的媒體好好普及。」

▲Bright的女友nnevvy曾在IG貼出台灣旅遊照。（圖／翻攝自IG）

中泰網戰起因於泰國知名BL劇《假偶天成》男主角之一的演員Bright日前被爆出按讚女友nnevvy轉發新冠肺炎的貼文；再加上中國網友翻出Brigh與女友3年前在台灣玩時的IG 對話，當時Bright誇讚nnevvy照片好看「像個中國女孩」，結果nnevvy回應「what？」，接著有網友詢問「什麼風格」，nnevvy直接說「台灣女孩風格喔」，又再度引爆中國網友的怒火。

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