國家隊再升級！科技部邀大學成立防疫科學研究中心





▲紓困振興方案記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

行政院今（13）日舉行紓困振興方案記者會，宣布將組成「防疫科技推動國家隊」，科技部將結合學研團隊，投入快篩試劑及疫苗與佐劑研發，目前已動用200-300間實驗室，近期更將進一步與大學合作，成立3-5間的防疫科學研究中心。

科技部長陳良基表示，防疫科學研究中心和衛福部的防疫中心功能是互補的，分別是上下游關係，大學端 有基礎研究能量和基礎人才；在公共衛生建置方面，大部分人才在學界，與衛福部運用端是互補關係，預估近幾個月內成立。

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快篩試劑方面，科技部補助中研院楊安綏團隊，利用單株抗體(IgG)研發新冠肺炎快篩試劑，將病毒檢測縮短時間為15分鐘，目前已有多家廠商表達承接意願。

另外，科技部多年來大力扶植新創，萌芽計畫輔導之柏勝生技，已發展新冠肺炎血液抗體可攜式檢測平台，於丹麥臨床試驗之靈敏度高達90%；此外，進駐中部科學園區之瑞基海洋生技，發展的自動核酸分析儀，可簡化檢測流程，目前已被列為因應武漢肺炎申請醫療器材專案製造之核准名單。

疫苗研發方面，中研院胡哲銘副研究員為薄殼中空奈米粒子的發明者，與台大獸醫學系副教授陳慧文及美國德州州立大學組成國際跨領域團隊，共同研究發明了新型奈米疫苗。

多年來參與科技部「台灣重要新興感染症研究計畫」，已發展中空合成仿生病毒奈米粒子疫苗技術，建構奈米疫苗核心工作平臺，與國際團隊合作合成之冠狀病毒奈米粒子疫苗(MERS)並於靈長類進行確效，目前已規劃新冠病毒疫苗研發。

科技部自SARS以來，補助約300個實驗室，培育了1千多位的研究人員，建立對抗感染症病毒關鍵技術及防疫平台。如台大黃立民團隊，成功分離出武漢肺炎之病毒株，為繼中、澳、日之後，全球第4個分離出病毒株之國家，直至目前，台灣團隊已由病患身上分離出約52株新冠肺炎病毒的分離株，可供全世界科研防疫使用。

面對疫情，除了快篩試劑及疫苗研發等項目外，目前在檢疫、治療、預防、公共衛生、創新科技防疫場域驗證等領域，有多項尚未能解決之關鍵問題，需有效快速地整合各大學之跨域防疫科技能量，規劃設置防疫科技研究中心，推動跨域研究案及國際科技防疫合作。