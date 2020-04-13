國安基金進場已賺近5千萬元！動用7.56億元　護盤報酬率約6%

▲台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

國安基金今（13）日召開例行記者會，根據「國家金融安定基金設置及管理條例」規範，從3月19日授權進場，至3月底止國安基金動用的金額為7.56億元，而基金持有的上市股票的未實現利益到3月底為4788萬元，換算報酬率約6%，且今日委員會也決定，國安基金繼續護盤，尚未要退場。

國安基金表示，本基金持有的上市股票市值以本年3月底收盤價計算公允價值曾ˊ為4,734萬4,379元，扣減應付委託進場及證券保管等手續費用36萬1,492元，暨長期借款衍生之利息費用6萬9,407元後之數，實際未實現的利益為4,688萬元。

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國安基金官員表示，當時因為新冠肺炎（COVID-19）的疫情，導致當時的股市大幅震盪，所以當時的委員會授權國安基金進場護盤是到疫情結束，目前國際上的疫情仍然嚴峻，所以國安基金決定暫時不退場，而國安基金也定期向委員報告投資情形和績效，雖然外界認為，國安基金僅投資7.56億元並不多，但是國安基金的主要功能是「以小博大」、「點火的作用」現在台股也漸趨穩定，確實有達到相當的功能。

外界認為，國安基金僅投資7.56億元並不多，但是官員認為，投資的金額是次要的，而是有達到穩定、點火的功能，否則再多的籌碼也不夠用。