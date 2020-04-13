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防疫國家隊來了！經濟部：核酸分子快篩力拚七月量產

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▲經濟部次長林全能表示，工研院與業界合作研發核酸分子快篩偵測儀，可將檢驗時間縮短至一小時，檢測可達90%準確率，可望滿足國內防疫需求。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部次長林全能表示，工研院與業界合作研發核酸分子快篩偵測儀，可將檢驗時間縮短至一小時，檢測可達90%準確率，可望滿足國內防疫需求。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，蔡政府力拚科技防疫。經濟部次長林全能今（13）日表示，工研院與業界合作研發核酸分子快篩偵測儀，可將檢驗時間縮短至一小時，檢測可達90%準確率，目標今年七月拚量產，以滿足國內防疫需求。

行政院今天召開「紓困振興方案－醫藥防疫科技研發」記者會，由政務委員龔明鑫、衛福部長陳時中、科技部長陳良基與經濟部次長林全能列席報告，防疫國家隊目前對於快篩試劑的開發進度，國內是否開放普篩等議題，備受各界關注。

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針對科技防疫的進程，林全能指出，經濟部旗下工研院已與業者合作開發核酸分子快篩偵測儀，可望於病毒潛伏期透過檢測找出感染者，整個檢測時間預計可在一小時內完成，此款偵測儀重量僅600公克，是目前全球體積最小的檢測儀器。

林全能說，分子快篩主要是針對病毒核酸來檢驗，在症狀還沒出來前就能檢測，具有九成的準確率，在國際上排名應屬前段班，加上偵測儀的體積小、攜帶方便，有利於交通人流量大的國際機場、交通轉運站設立快篩檢測站，這是防疫國家隊的利基之一。

有關開發時程，林全能指出，偵測儀預計四月底完成臨床測試，五、六月完成申請專案生產的法規流程；依據目前研究團隊的進度，預計六月進入試量產，順利的話七月就能力拚量產，可望滿足秋冬時期的防疫需求。

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