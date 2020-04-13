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Smart智富／美元黑洞

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▲▼ 。（圖／記者Smart智富雜誌(鄭皓中)攝）
文／Smart智富雜誌　朱紀中

新型冠狀病毒肺炎疫情不但讓人們搶購口罩、酒精、衛生紙，在美國，還有人跑到銀行搶著提領美元現鈔。這股搶現金的風潮席捲全球金融市場，無視美國聯準會（Fed）3月連續2次緊急降息，將基準利率一口氣降到零，引爆投資者為了換現金、急著拋售各種風險性資產。美元指數因此在8個交易日內勁揚6.8%、再次突破100點大關。

有人將一路飆高的美元比作超級「黑洞」，將全球投資者手中的股票、石油期貨、黃金、高收益債，乃至一般公認風險極低的美國政府公債，全部吞噬下肚，讓全球投資者飽嚐股、債齊跌的苦果。

這股搶現金的風潮會持續多久？沒人知道。不過回顧歷史，只要美元強，非美貨幣肯定受傷，連帶造成新興市場股票資金大失血。但是，觀察新冠疫情最新發展，新興市場大咖如中國，疫情漸趨穩定，原本封城的區域逐步鬆開管制，工廠復工比率緩步上升。

一旦疫情結束，人們不再搶抱現金，優先回到正常經濟軌道的市場，理當能夠重新吸引資金流入。如果再遇美元黑洞發威，不妨留意那些被資金錯殺的好標的，市場終將還它們一個公道。

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