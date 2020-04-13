違規車衝破宵禁路障！印度警攔查「手掌直接被砍斷」手術8hrs才接回

▲印度旁遮普邦一名警察攔下違反宵禁的民眾，手掌卻遭砍斷。圖為古瓦哈提（Gauhati）一名警察攔下車輛。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

新冠肺炎疫情蔓延，印度目前仍處於全國封鎖狀態。旁遮普邦（Punjab）一群錫克教武裝人員12日違反宵禁規定，開車衝破路障，遭警方攔下來，要求出示通行證件，竟拔出長劍砍斷1名警員的手掌。重傷的警員被緊急送往醫院，經過將近8小時的手術，幸好最後成功把手掌接回去。

綜合CNN、《新德里電視台》（NDTV）報導，旁遮普邦警察局長古普塔（Dinkar Gupta）表示，一群錫克教武裝人員「尼昂」（Nihang）於12日早上6時左右開車來到伯蒂亞拉（Patiala），「衝破菜市場周邊的許多個路障」後被警方攔下，要求出示宵禁通行證，未料有人拔出長劍展開攻擊，導致3名警察受傷，其中一人背部有刀傷，哈吉．辛格（Harjit Singh）的手掌直接被砍斷。

受傷警察們被送到昌迪加爾（Chandigarh）的醫院接受治療，哈吉．辛格經過將近8小時手術以後，終於把斷掌重新接回去。旁遮普首席部長阿馬林達·辛格（Amarinder Singh）在推特上宣布手術非常成功的消息。

警方派遣特別小組追捕嫌犯，在當地的錫克教寺廟古德瓦拉（gurdwara）展開2小時對峙，最後由地方領袖領導的小組進入談判，嫌犯半小時以後終於帶著刀、劍等武器走出來投降，參與攻擊的11人全數被捕。據了解，相關單位目前仍在執行進一步調查。

印度目前累計9,240例新冠肺炎確診、331人染疫死亡，日前宣布全國封鎖，遏止疫情，預計14日結束。但是，旁遮普邦已經通報158例、11死，宣布將禁令延長至5月1日。

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