海外網購族注意！快遞貨物實名認證　延後1個月上路

▲快遞包裹海。（圖／CFP、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

財政部關務署長謝鈴媛今（13）日表示，為了強化「EZWAY易利委」實名認證App的便利性，以及客服人員的調動，快遞貨物報關委任及實名認證制度原本預計週四（16）日要上路，延後1個月，預計至5月16日才實施。

原本關務署規定，4月16日起快遞包裹推動實名認證制度，自4月16日起收件人未經實名認證的包裹，首次可放行通關，但第2次將不受理通關。時代力量立委陳椒華在立法院財政委員會上問及，原本關務署規定，快遞貨物委任報關與實名認證將在4月16日上路，民眾購買海外包裹若未填寫委任文件或者利用App實名認證，首次將收到「黃牌警告」，第二次將收到「紅牌」，未來將禁止進口。

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但是陳椒華的助理實測，關務署的「EZWAY易利委」的App並不好用，也屢屢接到民眾反映，時常聯絡不到客服人員，海關是不是應該改良、甚至考慮是否要研發電腦版。

謝鈴媛表示，因為「EZWAY易利委」是關貿網路公司開發，前一陣子因為客服人力轉去協助防疫（口罩實名制App同樣也是關貿設計）。根據關務署的統計，目前「EZ WAY易利委」App實名認證綁定人數為37.8萬人，約占1到4月簡易進口報單數6.15％，關務署希望今年底前可以達10%。

以及，目前關務署正在與淘寶、蝦皮等網站洽談，希望藉由會員整批認證，預計在6月底前可以完成，大舉提升實名認證的比率。

因為新冠肺炎（COVID-19）疫情的關係，考量現在App使用方便性有待加強，關務署滾動式檢討後，原定4月16日實施的初犯警告、再犯不收單配套，將延後一個月實施，但仍希望民眾可以盡早下載App，完成實名認證。