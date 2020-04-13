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首件台行銷服務業國際併購案過關！日本博報堂斥資25億收購格威

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▲經濟部投審會今（13）日召開會議通過2件重大投資案，投資總額達46.6億元。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部投審會今（13）日召開會議通過2件重大投資案，投資總額達46.6億元。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

國際公司首度出手收購台灣行銷服務業過關！經濟部投審會今（13）日通過世界第六、日本第二大廣告行銷集團博報堂，斥資25億元公開收購台灣首家廣告行銷上市公司格威傳媒全部已發行且流通在外之股份。

經濟部投審會今天召開會議通過2件重大投資案，一為日商博報堂申請以新臺幣25億元增資博報堂行效股份有限公司，並以多層次轉投資方式透過台北博報堂，以公開收購方式取得國內上市公司格威傳媒股份有限公司全部已發行且流通在外之股份。

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官員指出，博報堂收購格威傳媒為合意併購，博報堂因看好台灣市場與人才，希望藉由入主格威在傳統廣告公關客戶業務創造互補綜效，並進軍國際開拓數位媒體、會展服務等新市場 ，因此決定收購格威。

依據台北博報堂投資公司的公開收購說明書，博報堂總部位於日本東京，具 百年以上歷史，在全球20個國家有超過150個據點。格威去年營收40.5億元 、年增6.07％；目前旗下有22家子公司，分為媒體與數位、廣告、公關、會展與特展等四大事業中心，居本土廣告媒體、公關會展市場龍頭。

另外，日商信越化學工業株式會社申請以1年期以上貸款日幣77億元，增資信越電子材料股份有限公司，主要從事化學原料製造業，也獲得經濟部投審會審查通過。

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