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保瑞併購加拿大藥廠成功　打入全球前十大製藥供應鏈

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▲保瑞董事長盛保熙。（圖／保瑞提供）

▲保瑞董事長盛保熙。（圖／保瑞提供）

記者姚惠茹／台北報導

保瑞藥業（6472）今（13）日舉辦法人說明會，董事長盛保熙表示，今年3月收購葛蘭素史克（GSK）後，正式打入全球前十大製藥供應鏈，接下來除了衝刺國際CDMO（國際委託研發暨生產服務）業務外，輔以藥品與保健品銷售代理事業，雙軌並進維持營運穩健成長。 

盛保熙表示，保瑞5年來已完成4起國內外藥廠併購，策略性的布局國際CDMO（國際委託研發暨生產服務）事業，擴增整合產能與通路，在CDMO事業的穩健經營下，公司去年創下營收的歷史新高，毛利率也從32%大幅提升至42%。

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盛保熙指出，因應全球藥業走向專業分工趨勢，根據統計，2019年全球CDMO市場約有900億美元，到2023年可望達到1173億美元，年複合成長率6.8%，市場前景看好，而保瑞掌握衛采(Eisai)、美國AMNEAL及國內知名藥廠等代工訂單，日前美國FDA至竹南廠進行查廠，以超高標準通過。

盛保熙分享，堅持嚴格的品質標準、產品製程與效率化的管理是保瑞能在激烈競爭的國際代工市場嶄露頭角的利基優勢，也是能夠成功收購英國上市公司葛蘭素史克（GSK）加拿大藥廠的關鍵之一，並預計將在今年第4季完成交接，完成接廠後，保瑞將正式打入全球前十大製藥供應鏈。

藥品與保健品銷售代理事業部分，盛保熙表示，子公司宇泰欣在通路的布局完整以及選品精準，旗下產品去年銷售成長率高達47%，並觸及超過2300家零售通路，尤其博世特發泡錠系列主成分含有接骨木莓，在國外被視為疫情保健聖品，成為搶購物資，預估將大幅挹助產品業績成長。

此外，盛保熙指出，保瑞與美國Vitruvias Therapeutics Inc.所簽訂的治療低血鉀症Potassium Chloride ER之口服緩釋劑型藥(KCl)已完成美國FDA送件，預計今年8月在美國上市，將可貢獻今年營收，適用於帕金森氏症的長效型療效膠囊-瑞多寧(Numient)，今年也將更積極的擴大市場佔有率。

法人分析，目前全球CDMO需求市場成長，保瑞持續透過跨國併購，持續擴展集團規模與國際代工能量，提升在全球製藥產業的能見度，輔以產品的銷售代理事業，雙軌並進的策略發展下，除樹立其品牌價值，並可期創造另一個營收與獲利高峰。

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