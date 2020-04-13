又多1例　日本職籃「大阪七福神隊」累積13人確診





▲ 日職大阪七福神隊累積13人確診 。（圖／翻攝自大阪エヴェッサ臉書）

實習記者羅明輝／綜合報導

日本新冠肺炎病例目前超過7300例，有123人死亡，體壇也受到疫情影響，各項賽事陸續宣布停辦。其中，日本頂級職業籃球聯賽B League的大阪七福神隊（大阪エヴェッサ），12日又有1名球員確診感染新冠肺炎，整支球隊至今已有13名成員染病。

綜合NHK及《體育報知》報導，球隊發言人透露，這名球員在本（4）月初陸續出現喉嚨痛、咳嗽、鼻塞等症狀，他在10日接受PCR檢測，隔天公布的檢測結果顯示為陽性。球隊同一天還有另外2名球隊相關人員也接受檢測，最終結果均為陰性。

大阪七福神隊至今共有13人確診新冠肺炎，包括11名球員還有2名球隊相關人士。發言人表示，為了保護球員個人的隱私，不會透露這名新感染者的姓名。另外，為了不讓疫情繼續擴散，目前球隊已經指示所有球員與團隊人員都待在家中，並遵循公共衛生中心的指揮，繼續接受新冠病毒的檢測。

據了解，B聯盟曾在今年1月宣布停賽，3月14日復賽才短短1週，卻又爆發數名球員、裁判陸續出現發燒等疑似肺炎症狀，儘管聯盟事後緊急出面澄清與肺炎無關，最後仍迫於外界聲浪，宣布在3月27日提前結束本賽季，本季冠軍也從缺。