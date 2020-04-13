喝嗨自拍「滑出15樓窗外」掛著晃！他意外被救…卻因「離開家中」慘被開罰

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記者黃心瑀／綜合報導

36歲的俄國男子安東（Anton Kozlov）日前因為「外出禁令」而待在家中，喝了酒之後竟然打開窗戶想要自拍，但卻意外地失足滑出15樓的公寓，一旁的妻子緊急將他抓住，他在外頭掛了大概15分鐘的時間，正好遇到巡邏交警才獲救，不過因為這失控的行為跟「離開家裡」，現在他跟妻子都得面臨至少1.5到4萬盧布的罰金（約7500塊到2萬元台幣）。

綜合外媒報導，這起事件發生在莫斯科Nekrasovka區，由於現在俄國受到新冠肺炎的影響，當地政府祭出了「外出禁令」，以遏止疫情蔓延。安東跟妻子在自家進行隔離的時候，決定飲酒作樂來打發時間，就在幾杯酒下肚之後，他卻突然打開窗戶拿著手機要自拍，但腳卻不小心滑了一下，導致他整個人摔出窗外，只能用雙手抓住牆壁試圖不讓自己從15層樓的高處墜下。

安東的妻子見狀趕緊抓住安東的手，用力地想把人拉上來，但似乎因為力氣不足，整整15分鐘的時間僵持在同一個地方，正巧一旁有巡警經過，才化解了這場危機；從其他拍攝畫面可以看到，安東的上衣幾乎都快要被扯掉，一路掙扎的爬回房內。這起事件也在該區域引起了一陣不小的騷動，但最慘的是，因為安東的「人離開家裡」，違反了外出禁令，現在他跟妻子得面臨至少1.5到4萬盧布的罰金。