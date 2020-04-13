何晶「呃...」遭出征！新加坡網友「真實反應」曝光...留言串突溫馨大和解

▲新加坡。（圖／路透）

記者周亭瑋／綜合報導

新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）對於台灣捐贈口罩的新聞，留下謎樣一句「呃……」後，引爆台網友怒火。就有星國網友在論壇reddit上討論此事，為此當然少不了口水戰，但更多人認為，以她這種身分地位，這樣的留言的確不妥，甚至狂吐槽，為何有時間一直上臉書發文。

在何晶遭到大票網友出征、圍剿後，就有新加坡網友在reddit上轉發新聞，引起討論，其中不少熱門留言圍繞著一個關鍵，都覺得她的發文不符合其身分地位，「詭異的點在於，一般來說有政治背景的公眾人物，在社群媒體上的使用會有所限制，較沒有自己的空間，就算是個人的想法，也可能被解讀為官方說法，不過她卻像位路人大嬸一樣不停地發文」、「為什麼何晶有那的多時間上臉書？她不是應該管理淡馬錫嗎？然而我們每天都看到她發好幾篇文」、「像她種留言根本就是嘩眾取竉，她是公眾人物也是總理夫人，這種地位的人不應該隨便留『Err...』，此舉很不妥」。

▲▼許多新加坡網友也吐槽，何晶發文頻率太高。（圖／翻攝自reddit）

還有人笑虧，「我也有同樣的疑問，一般人都沒PO這麼多了，而且會發那麼多文的人，也都不會是CEO。」不過，引來另一名網友吐槽，川普還不是有很多時間上Twitter。

雖然留言中不乏謾罵聲，但在留言串中，竟上演了雙方「大和解」的戲碼，有台灣網友表示，希望兩國友誼不會受到影響；而新加坡網友也回應，每年不知道有多少朋友跑到台北玩，而且台灣珍奶店在新加坡無所不在，「星馬華人普遍是滿喜歡台灣和台灣人的，網路上的人還真的不能代表現實生活裡的人。」

▲何晶4月13日修改「呃」貼文的內文。（圖／翻攝自臉書／HO Ching）

另外，何晶今中午也修改了該篇貼文，並打下一長串文字，「對所有我們的朋友、以及來自台灣的朋友們，非常感謝你們所做的一切，請知道我永遠感激你們，我們都知道，我們生活在同一個世界裡，我非常感謝每個伸出援手、提供建議、指出道路、盡力提供幫助的人，雖然有時成功，有時失敗。」「這種真誠的努力和想法，不論成功或失敗，我都會永遠珍惜，至於錯誤嗎？也原諒啦！」