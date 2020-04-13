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大江基因自動化檢疫導入疾管中心　24小時運作可精確檢測866人

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▲左起為大江生醫董事長林詠翔、衛福部政務次長何啟功，大江基因自動化檢疫導入疾管中心　24小時運作可精確檢測866人。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為大江生醫董事長林詠翔、衛福部政務次長何啟功。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

大江生醫（8436）子公司大江基因，今（13）日聯袂衛福部，發表最新自動化新型冠狀病毒檢疫設備，精確度達99.9%，透過自動化可以達到24小時運作，每日檢測866個檢體，約當台灣目前10間醫檢單位流量，檢疫速度流量提升到7倍，等於部署4台即可翻倍台灣檢測能量。

衛福部政務次長何啟功表示，台灣現在每日需要檢測3800個檢體，搭配目前163個採檢站，然後再送到34家合格實驗室，因為需要人力一個一個檢測，不僅醫療院所人員需要加班檢測，而且整個需要的時間漫長，現在有這台QVS96病毒掃描機就可以協助台灣增加檢測數量。

請繼續往下閱讀...

大江生醫董事長林詠翔表示，這次發表的QVS-96病毒掃描機有全球市場推廣、全病毒掃描、全自動化3大特點， 希望支援全球疾管中心，快速篩選確診，並隔離治療以免疫情擴散，因此在選擇發展路線時，採用準確率99.9%的QPCR檢測技術，並透過自動化加速QPCR檢測速度慢的問題。

▲左起為大江生醫董事長林詠翔、衛福部政務次長何啟功，大江基因自動化檢疫導入疾管中心　24小時運作可精確檢測866人。（圖／記者姚惠茹攝）

▲大江基因開發出全球首創的QVS-96病毒掃描機，自動化檢疫導入疾管中心。（圖／記者姚惠茹攝）

林詠翔指出，去年底疫情尚未擴散之際，大江就著手進行各項免疫產品開發與檢疫設備設計，結合過往大江生醫鷹眼實驗室的研發自動化「生物挖礦」，以及檢測核酸的經驗，將原本QPCR曠日費時的程序，透過自動化編程與檢測流程整合，開發出全球首創的QVS-96病毒掃描機。

林詠翔說明，這台QVS-96病毒掃描機能已經通過疾管局勘查確效，即刻移轉疾管檢疫機關昆陽實驗室上線使用，並能透過模組轉換，自動化檢測各類流行病病毒，包括現在全球流行的新型冠狀病毒，並可在未來切換為每年流感病毒的檢測機，對於現在各國困窘而急需的檢測流量，將有極大助益。

林詠翔強調，目前已著手開發檢測流量再翻倍的QVS-190，預計再過2個月就可以組裝完成，每日檢測人數可望再翻倍，並可搭配各國疾管檢疫部門的檢測試劑使用，目前已有外國政府洽詢採購，一台售價70萬美元（約台幣2100萬元），可望貢獻今年營收。

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