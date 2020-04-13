星國總理夫人何晶狂發文原因曝光！全與「Masks Sewn With Love」有關

實習記者施怡妏／綜合報導

新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）11日轉貼台灣捐贈口罩新聞，並留下一個謎樣「呃……」（Errrr......）的評語，引發台星網友論戰。之後何晶沒有刪文，但卻大量轉貼貼文分享，被外界質疑，試圖將原文洗掉。不過仔細一看，何晶轉貼的分享文多與「Masks Sewn With Love」的布口罩有關，原來這是新加坡最新推出的「用愛縫製口罩」。

新加坡新冠肺炎確診病例已破2000例，為了防範疫情擴張，政府祭出了關校、關非民生必須的工作場所、實施遠距工作等，也從5日開始全面提供免費口罩，民眾可以自行前往社區中心或是居民委員會領取，而政府所提供的口罩是「可重複使用的口罩」。

新加坡政府也呼籲人民盡量待在家中，避免不必要的外出，有義工利用在家的隔離的期間，為有需要的人縫製可重複使用的口罩，目標是5萬個，製作項目也包含兒童口罩。新加坡內政部兼國家發展部高級政務次長孫雪玲8日宣布，人民協會婦女執委理事會將啓動「用愛縫製口罩」（Masks Sewn With Love）項目，志願者將在家中製作口罩，為有需要人提供服務。

▲孫雪玲於8日宣佈，人民協會婦女執委理事會將啓動「用愛縫製口罩」（Masks Sewn With Love）項目。（圖／翻攝自Facebook／Sun Xueling）

許多網友湧進何晶的臉書憤怒留言，她13日中午修改貼文表示，並打下長串文字表示，我們非常感謝台灣的朋友，儘管幫助有時成功、有時失敗，她都會非常感激，「這種真誠的努力和想法，不論成功或失敗，我都會永遠珍惜，至於錯誤嗎？也原諒啦！」

▲新加坡總理夫人何晶（HO Ching）4月13日修改「呃」貼文的內文。（圖／翻攝自HO Ching）