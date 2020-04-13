自肅期間參加居酒屋歡迎會　神戶警署正副署長中鏢…派120人支援

▲新冠肺炎疫情爆發期間，日本東京多家居酒屋生意冷清。（示意圖／路透）

文／中央社

日本兵庫縣知事井戶敏三日前籲縣民「自肅」（自我克制），但神戶西警察署包括正副署長在內7人還是參加聚會，結果包括正副署長在內5人都確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

日本讀賣新聞報導，兵庫縣警今天表示，發生群聚感染的神戶西警察署，其中50多歲的男性署長與副署長都確診感染。神戶西警察署從7日出現首名確診病例，至今已有10人確診。

神戶西警察署有約120人在家待命，兵庫縣警本部長加藤晃久說，將從縣警本部派遣約120人前往神戶西警察署支援，維持警署正常運作，努力讓居民安心。兵庫縣警為讓確診者專心接受治療，暫時先更換署長與副署長。

根據縣警公布內容，神戶西警察署的署長是在12日出現發燒等症狀，副署長則是11日出現上述症狀；2人在接受檢查後都呈現陽性，症狀都屬輕微。在兵庫縣政府籲請民眾避免不必要及不緊急的外出氣氛中，署長跟副署長還是出席3月27日在居酒屋舉行的歡迎會；2人每天也跟目前已知確診同事因工作關係見面。

日本朝日新聞報導，兵庫縣知事井戶敏三3月19日呼籲，縣民能避免不必要及不緊急的外出與聚會；而神戶西警察署署長與副署長，3月27日出席一場7人聚會，其中5人感染。這場聚會除了署長與副署長，還有課長級以上5名署員，主要是因為3月26日人事異動，為歡迎繼任署長等人的歡迎會。