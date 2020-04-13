85ºC數位會員衝50萬人次　台美市場套餐搶攻宅經濟

▲美食-KY表示APP會員已衝上50萬人次，並推出門市掃碼送線上點餐優惠券的活動，多管齊下，力拼第二季營收成長力道。 (圖／美食-KY提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，85ºC母公司美食-KY表示，為創造線上線下互補商機，85ºC也衝刺忠誠會員人數，累計至今APP會員已衝上50萬人次，並推出門市掃碼送線上點餐優惠券的活動，多管齊下力拼第二季營收成長力道。

美食-KY目前主力市場分別為中國大陸、美國及台灣市場。台灣市場方面，儘管目前新冠肺炎疫情遠較其他各國輕微，還是有不少消費者減少到餐廳用餐，針對即將到來的母親節檔期，即日起至5月7日，推出門市預購母親節主題款蛋糕可享八五折優惠搶市

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針對數位85 Cafe APP會員，購買任一母親節主題款蛋糕，還可再抽飛利浦氣炸鍋、iPhone 11、LG空氣清淨機、HITACHI 水波爐等大獎，預計全台可售出超過六萬個母親節主題款蛋糕，可望挹注營運表現。

針對復工情況，美食-KY主管表示，大陸市場復工門市自二月以來穩定增加；截至三月底，已經有約九成的門市恢復營運，帶動營收較上月份回升三成以上。為了持續確保員工及消費者的健康，門市也減少內用座位數、提高門市清潔消毒的頻次，並透過無接觸配送、或到店自提的方式，服務線上客群。

美國市場方面，各級政府自三月中旬開始，拉高防疫層級，限制民眾外出。85ºC也暫時關閉部分門市、縮短其他門店的營業時間，並移除所有的內用座位；隨著社群網站上對於外賣麵包的詢問度暴增，85ºC快速應變，和美國前三大外送平台─DoorDash─合作，推出盒裝麵包外送搶市。

依據財報，美食-KY 2020年3月份合併營收，以功能性貨幣計算，達人民幣3.4億，較去年同期減少19.7%，1至3月合計則減少13%；受到人民幣貶值6%影響，若換算新台幣，今年第一季營收較去年減少18%，為新台幣47億元。