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華南永昌證爆虧34億恐挨罰　顧立雄：整體風險踰越所訂限額

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▲▼顧立雄接受媒體訪問。（圖／記者黃國霖攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者黃國霖攝）

記者紀佳妘／台北報導

華南永昌證日前公告因權證交易避險不及，損失高達34億元，立委江永昌追問此事是否有其疏失，金管會主委顧立雄今（13）日表示，證交所已將查核報告送給金管會證期局，目前已請華南永昌證陳述意見，至於是否會用證交法或是金控法開罰，他則說，會先從證券的觀點來看。

受到疫情衝擊，全球金融市場劇烈波動，華南永昌證日前公告因權證交易避險不及，導致損失金額達34億元，華南金控董事長張雲鵬先前也認此案有3大失誤，首先是華南永昌辦理風險資產有超過胃納情形，其次為在不對的時間賣出過多的認售權證，最後是等到股市大跌之後，才去避險成本已經過高。

請繼續往下閱讀...

立委江永昌今天在財委會質詢時表示，華南永昌證由於避險不及，造成虧損，金管會承諾證交所立專案查核，報告預計2周內會出爐，詢問此事是否有內稽內控疏失？

金管會主委顧立雄對此指出，證交所將查核報告送給金管會證期局，將會看是否有其缺失，目前已請華南永昌證來陳述意見，「看起來華南永昌證券沒有確實按照避險的策略來操作，導致整體風險踰越所訂的市場風險限額。」

江永昌進一步追問，屆時會依照證交法還是金控法開罰？顧立雄對此說明，會先從證券的觀點來看。

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