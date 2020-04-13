檢測烏龍！日本愛知縣誤判24人確診　有人來不及葬禮就火化

▲ 日本累計7414人感染新冠肺炎。（圖／路透）

文／中央社東京13日綜合外電報導

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，愛知縣政府昨天坦承檢查出包，11日公布的確診28人中，有24人其實並沒有感染；愛知縣知事大村秀章今天也出面致歉。

日本放送協會（NHK）報導，大村秀章今天在記者會上說，檢查出錯這是非常嚴重的問題，要向所有縣民致歉，縣府會加強人員訓練及做好二度確認，避免類似情況再度發生。

愛知縣政府健康醫療部部長宮澤祐子說，要向受檢民眾及所有縣民深深致歉。

愛知縣這起烏龍事件發生在11日，當時由愛知縣衛生研究所進行的病毒檢查結果，得知有28人確診感染。

不過，愛知縣政府表示，縣內一處保健所質疑，「委託檢查的檢體全部呈現陽性，不是很奇怪嗎？」所以12日重新檢查，結果僅有4人確診，其餘24人並沒有感染。

被誤檢的24人中有1人死亡，當時指稱死因為肺炎，結果這個死因也是錯的。

愛知縣政府研判，之所以出現這次的檢查烏龍，可能是在檢查時，其他檢體被陽性患者檢體污染所致。

另外，實際上並沒有感染的6人被安排住院，其中1人與確診感染者同處一間病房約2小時。

日本朝日新聞報導，這名未感染卻被迫與感染者同處2小時的民眾，將被以密切接觸者進行2週健康觀察。而11日死亡的80多歲男性，因為死因遭誤判，所以在未能舉行葬禮的情況下就實施火葬。（譯者：黃名璽／核稿：劉淑琴）