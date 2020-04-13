慟！　玉山金科技長陳昇瑋腦出血逝世享年44歲

▲玉山金控。（圖／資料照）



記者紀佳妘／台北報導

玉山金控今（13）日表示，該公司科技長陳昇瑋於假日運動後回家途中發生腦出血的狀況，經緊急送醫搶救後不幸辭世，全體同仁同感哀慟，公司痛失英才，社會痛失棟樑，經營團隊已向家屬致哀，將全力協助處理後續事宜。

陳昇瑋為台灣大學電機工程學博士，是台灣知名的資料科學及人工智慧頂尖專家，擔任台灣人工智慧學校執行長、玉山金控科技長、財團法人人工智慧科技基金會董事長暨執行長、科技生態發展公益基金會執行長。曾任台灣資料科學協會理事長、中央研究院資訊科學研究所研究員，創立資料洞察實驗室，發表超過130篇學術論文。

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陳昇瑋擁有卓越的學術研究成果、深厚的資訊技術能力及豐富的產學合作經驗，曾榮獲李國鼎青年研究獎、傑出人才基金會年輕學者創新獎及IEEE ComSoc MMTC Best Journal PaperAward等眾多獎項，著有《人工智慧在台灣》等著作。由於懷著為台灣產業培育人工智慧人才，達成產業AI化及產業升級的使命感，在中央研究院的支持下，陳昇瑋於2018年成立台灣人工智慧學校並擔任執行長，至今已培育超過6,000位優秀AI人才，提升台灣整體競爭力，這是他為社會付出，獻給這塊土地最好的禮物。

陳昇瑋於2018年2月擔任玉山金控科技長，為人積極開朗、處事認真負責，贏得主管同仁的尊敬與喜愛，結合金融與科技，積極推動數位轉型，展現傑出的經營績效。玉山金控表示，「衷心感謝昇瑋對於社會、產業及培育人才的無私貢獻，玉山向父母及家人致上無限的哀思，昇瑋的典範會永遠存在我們的心中」。