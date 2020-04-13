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影／台股破底危機已解除？財經專家：股市最壞時期已過去

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 記者陳心怡／台北報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊經濟的影響，各國股市哀鴻遍野，面對不確定的市場行情，投資人該怎麼辦？在《雲端最有錢》節目中，財經專家們認為最壞的情況已經過了，台股第一隻腳8500點短期內要破有難度，且多頭信心逐漸回升，投資人可不必過度緊張。

投信投顧公會理事長張錫表示，雖然台股還會再一波修正，但第一隻腳8500點已經確立，這次再修正也不會破那邊的低點，所以底部可說是已經出現了。

財經專家黃世聰指出，8500點短時間內要再破是有難度的，上一次是一個空間修正，接下來可能會進入時間波的修正，另外可以發現最近在利空消息發布時，股市都是上漲的，這也代表多頭慢慢有了信心。

請繼續往下閱讀...

至於現階段市場波動那麼大，投資人該如何做資金配置？張錫建議50%現金、50%投資，投資主要在高股息商品，且可搭配定期定額投資。

黃世聰建議投資部位約占五成，主要投資在台股ETF（指數股票型基金）、台塑四寶、TSMC、債，且如果是存股族或退休族的人，可鎖定指數型和高股息標的，積極型的話可鎖定5G和生技類股。

財經專家盧燕俐則建議，目前可投資台股權值股、高配息股、台股基金、美債、黃金，另外手上保留一些現金也是重要的，另外在市場震盪下，建議投資人要冷靜、檢視手上資產、調整手上資金及定期定額分批布局。

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