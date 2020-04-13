川普愛女伊凡卡PO「自製口罩」　網友調侃：叫妳爸也戴

▲伊凡卡（圖右）與女兒阿拉貝拉戴上自製口罩。（圖／翻攝自Ivanka Trump Twitter）

國際中心／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在美國全境擴散，美國疾病管制與預防中心（CDC）呼籲民眾，外出盡量戴口罩，總統川普卻仍堅稱自己不打算戴。第一千金伊凡卡（ Ivanka Trump ）則在推特貼文，分享自己和女兒戴上自製口罩的照片，展現防疫決心。

伊凡卡在推特上貼出一張照片，只見她與女兒阿拉貝拉戴著布口罩，文中寫下「新的一週到來，為了保護自己與他人，我們按照CDC的指南，在公共場合戴上口罩或面罩。大家可以在網路上找到自製口罩的方法，我做了一個給阿拉貝拉，她也做了一個給我，並縫了USA在口罩上」。

貼文一出，吸引許多網友按讚留言，「阿拉貝拉做得好」、「兩個口罩都好可愛」、不過也有網友不滿地表示，「如果政府已做好準備，我們就不需要自製口罩了」、「告訴妳爸爸戴口罩吧」。

伊凡卡日前曾和確診的澳洲內政部長會面、近距離合照，消息一出，為避免傳染，她立刻在家中自主隔離，美國媒體指出，20日檢測結果出爐，伊凡卡並未感染新冠肺炎，目前已經返回工作崗位。 至今（13日）美國共530,006人確診，20,608人死亡。