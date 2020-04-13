特別股與公債利差擴大　超前布署時機浮現

▲近期各類投資市場面臨沉重賣壓。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

柏瑞投信今（13）日發布3月「洞悉特別股」報告指出，特別股指數與美國公債之利差擴張約139個基本點到5.42%，已高於過去5年平均的3.56%，以中長期來看，是可逢低「超前布署」的好時機。

受到新冠肺炎疫情全球擴散影響，投資人的恐慌情緒使各類資產都面臨沉重賣壓，主要特別股指數與ETF明顯受挫。

柏瑞特別股息收益基金（基金之配息來源可能為本金）經理人馬治雲表示，近期市場的非理性賣壓，使特別股的殖利率來到近年高位。特別股的殖利率3月以來大幅上揚約102個基本點至6.135%(截至3月25日)。在Fed降息接近至零利率、全球央行齊力寬鬆的背景下，加上特別股平均投資等級的信用評級，殖利率具吸引力。

由於市場仍存有特別股的發行需求，2020年2月份共有13檔特別股發行，金額為63.8億美元。此外，特別股的投資價值也持續吸引資金流入，2月份約有5.1億美元的資金流入特別股ETF。

馬治雲表示，在近期恐慌性拋售下，許多特別股的市場價格相對於票面價格呈現明顯折價，而市場價格在票面以下，若此時買進持有至買回，即有機會收復跌幅，並且獲得現金流入。目前評估整體銀行業的獲利雖將有明顯下修，但並不會對特別股的股利發放造成太大影響。

在基金操作方面，目前相對看好體質穩健的銀行、保險公司，以及現金流量能見度比較高的公用事業、通訊服務業。能源產業皆配置屬於中游的管線運輸，經營基本面較不受油價波動的直接衝擊。此外，由於新冠肺炎疫情對實體經濟的衝擊層面擴大，在工業、消費循環等產業的配置相對保守。

柏瑞投信表示，短期市場波動難免較大，但卻有機會以較低成本建立部位，建議投資人可衡量自身風險承受度，以分批加碼或定期定額的方式布局特別股，打造中長期收益活水的機會，惟仍須留意新冠肺炎疫情的發展，所可能造成市場的波動風險。