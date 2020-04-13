海外網購族等無貨！海運貨物通關塞車　半個月內消化

▲快遞包裹海。（圖／CFP、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情也燒到海外網購族，因為疫情關係，空運航班減少，許多貨品都轉透過海運，導致3月的貨櫃數是去年同期的四、五倍，根據關務署統計目前還有480多櫃待清關，海關也緊急調度人力，希望可以在14天之內可以消化。

受到新冠肺炎疫情影響，許多國發布飛航禁令，使得許多貨品無法透過空運運送，只能轉做海運，有許多海外網購族、民眾購買海外電商的商品，等了很久都無法收到貨，而選擇退貨。

請繼續往下閱讀...

而民進黨立委莊瑞雄以及民進黨立委郭國文在立法院財政委員會都關心到這個問題，並且指出關務署的關務論壇留言暴增，不少民眾發問海外購物的貨物已經到台灣，何時會清關等。

甚至有民眾抱怨，有貨品顯示3月中已經到台灣的基隆港，但已經等了1個月，卻顯示「尚未清關」使得民眾不得不懷疑，因為疫情的影響使海關查驗較為嚴格、以及X光檢查，導致貨品通關更為冗長。

關務署長謝鈴媛表示，近期是因為航班禁令關係，許多空運貨物都轉向海運來，過去快遞包裹鮮少透過海運，但是因為因為轉為海運的部分，基隆關貨櫃數暴增過去的四到五倍。

現在已經積極調度台北關的人力10多人協助清關；並且海關人力也加班從早上8點到晚上9點，就是希望可以加速清關。近期海關清關已經從800多櫃降低到480多櫃尚未清關，預計在14天內可以消化完成。同時海關也要求快遞業者，要注意自己的倉容量進來合理的數量，避免無大量包裹湧入，造成通關塞車的情況，也造成海關的壓力。