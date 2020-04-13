台股漲多歇息　收盤下跌58點失守10,100點

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（13）日量縮震盪，早盤最低一度下跌逾70點，隨後回到平盤附近徘徊，近午時又稍微擴大跌勢，終場收在10,099點、下跌58點或0.57%，成交量1183.58億元。

指標股中，台積電（2330）全日在平盤附近小幅波動，終場以278.5元作收、下跌0.36%；股王大立光（3008）開平走高，尾盤又受壓收斂漲勢，以平盤3685元作收；鴻海（2317）收在73.1元、下跌1.08%。

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類股指數中，電器電纜類股漲幅3.5%，生醫、電腦設備、資訊服務、網通、紡織等類股微漲；其他類股指數多呈走跌，如汽車、航運金融等類股。

另外，今日亞洲市場漲跌互見，日股、韓股跌幅在1%以上，上證指數小幅走跌，港股則逆勢上漲逾1%。

台股今日表現較為壓抑，兆豐投顧協理黃國偉指出，第一是台股從這一波低點8,500點左右反彈上來到了10,200點附近，漲幅已經不算小；第二是指數在10,200~10,400點之間有很大壓力缺口，等於是反彈到這位置，又遇到重大技術面的壓力，讓市場追價的意願較為保守，壓抑大盤走勢。

觀察今日盤面個股表現，黃國偉表示，今天表現較為整齊的題材還是集中在防疫相關個股，代表市場依舊把疫情發展當作影響盤面的重要觀察指標；其他個股大多各自表態，呈現小漲或走跌，少數個股受到消息面激勵，如群創受惠三星面板轉單效應有較好表現。

黃國偉表示，這周最重要的消息就是台積電舉行法說會，台積電法說會以前，預期大盤會偏向高檔整理格局，但法說後就要稍微小心一點。他指出，畢竟疫情影響之下，市場對於下半年半導體產業還是偏向保守，雖然預期台積電法說會釋出的訊息可能不會太差，但市場對於釋出消息的後續反應，卻是更要留意的重點。