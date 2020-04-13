案384太太「有症狀搭機返台」確診！　指揮中心「還原通報過程」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布5名新冠肺炎境外移入確診（案389～案393），其中案393是案384的家人，因3/29就出現疑似症狀，卻仍在4/11晚間從美國返台，引發不少網友討論。對此，指揮中心也還原該個案通報過程，表示個案家屬在4/10就有主動說明案393要準備回台。

案393是案384的太太，案384確診後，太太在隔天回台灣，但因為3/29就出現咳嗽有痰和腹瀉症狀，因此搭機返台引起不少爭議，有人認為該個案沒有如實通報，航空公司是到台灣才知道機上有該名乘客，甚至個案也表示以為自己是喝牛奶才引起腹瀉。

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對此，指揮中心發言人莊人祥說，4/10晚上個案家屬就有主動通知該名家人要在4/10回台，因此指揮中心4/11跟航空公司做註記，「註記時才知道她晚上就要回來」。

另外，關於接觸史，案393並不是和案384接觸感染。莊人祥說，根據案393疫調才知道，兩人在紐約從2月底就沒有碰面，但是兩人都有跟工作職場確診者接觸過，因此並不是大家所認為的案384接觸感染。



▲台灣13日新增5位確診者。（圖／陳昱璇製）

▲4月13日新增5確診者，全台累積確診者增至393人。（圖／曾梓倩製）