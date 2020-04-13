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降營業稅、肺炎扣除額皆遭拒絕　立委批財部推政策是「擠牙膏」

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▲▼立法院財政委員會 財政部長蘇建榮答詢 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲財政部長蘇建榮 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳靜君／台北報導

因為新冠肺炎（COVID-19）的疫情持續擴散，財政部蘇建榮今（13）日於立法院財政委員會上鬆口，全面延長今年綜所稅報稅期間到6月底。立委紛紛發揮創意、政策加碼，包含推非疫情受益產業、降營業稅到3%、以及綜所稅增列「肺炎扣除額」、「消費扣除額」都遭到蘇建榮否決，立委批評財政推財政政策是在「擠牙膏」。

財政部到立法院財政委員會接受質詢，賴士葆說，以前質詢時就問過，是不是有可能全面延長綜所稅申報時間，當時財長的回應是「不能」，但是現在又可以全面、通案性的所得稅延繳。

請繼續往下閱讀...

全國中小企業總會也發布，憂心台灣恐有「倒閉潮」危機，希望政府降營業稅至3%，降稅率、救經濟。所以賴士葆和國民黨立委林德福都提出將營業稅應降至3%。蘇建榮表示，營業稅降1%，影響稅收就有750億元，降2%就影響1500億元，加上因為疫情使得經濟下滑，營業稅已經受到影響，再降低營業稅率會使稅收更受衝擊。

此外，營業稅是統籌分配款的重要財源，如果降低營業稅稅率也會使地方政府的財源減少、影響地方政府的財政。

蘇建榮說，如果小規模營業人、免開統一發票者，國稅局查定主動調降營業額、營業稅自動打折；但是如果是開發票的營業人，如果有停止營業的情況，也可以向國稅局申請，停業期間的營業稅也不收。

此外，賴士葆提出增列「肺炎扣除額」以及國民黨立委曾銘宗也推出「消費扣除額」等。

蘇建榮表示，如果要給消費扣除額就必須要「實名消費」、以及愈有能力或者所得愈高者，消費能力、金額也愈高，甚至要研議一套防止「浮報消費」機制，所以短期之內肺炎扣除額、消費扣除額很難推行。

▼國民黨立委賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院財政委員會 財政部長蘇建榮 金管會主委顧立雄 兆豐銀行董事長張兆順等公股銀行高層 立委賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

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