新加坡總理夫人回應了！默默修改「呃」貼文　輕鬆表示：原諒錯誤啦

▲何晶4月13日修改「呃」貼文的內文。（圖／翻攝自HO Ching）



記者張方瑀、丁維瑀／綜合報導

新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）11日轉貼台灣捐贈口罩新聞，並在臉書寫下「呃……」（Errrr ....）引發網友熱議。就在台灣外交部發出回應、網友群起舌戰之後，何晶13日中午修改貼文表示，我們非常感謝台灣的朋友，儘管幫助有時成功、有時失敗，她都會非常感激。

何晶13日中午修改貼文，並打下長串文字表示，「對所有我們的朋友、以及來自台灣的朋友們，非常感謝你們所做的一切，請知道我永遠感激你們，我們都知道，我們生活在同一個世界裡，我非常感謝每個伸出援手、提供建議、指出道路、盡力提供幫助的人，雖然有時成功，有時失敗。」「這種真誠的努力和想法，不論成功或失敗，我都會永遠珍惜，至於錯誤嗎？也原諒啦！」

何晶也大開貼文玩笑，直接在文中寫著「同時間，呃……」（Meanwhile, errrrr .....）。不過何晶並未指明所謂「錯誤」為何，而且她也在文中加入大量不同的表情符號，不清楚用意為何。

何晶寫道，擁抱彼此，停止在網路空間互相毆打，我們應該打敗的是冠狀病毒，而不是「單人對單人、國家對國家、國旗對國旗」而進行攻擊。她認為，當大家共同努力，就能克服疫情。

何晶表示，這是大眾最起碼能做到的事情，尊重逝者，幫助那些仍在奮鬥的人，全力支持從清潔工到醫師的每個人，同時，保持安全，「不要流出口水」。