非洲國家大使聯合致信中國　要求停止歧視「有人無故被隔離！」

▲非裔人士反映在廣州被粗暴對待。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

非洲國家駐中國大使12日聯合致信給中國外交部長王毅，反映非裔人士在廣州被歧視的情況，要求中國政府立即解決，並停止相關不人道待遇，包含深夜被趕出飯店、無故被強迫進行核酸檢測、無故被扣押護照、無原因的強制隔離、威脅取消簽證、威脅驅逐出境等。

根據非洲媒體的報導，這封寫給王毅的信以「非洲駐華大使協會」（The Group of African Ambassadors in Beijing）署名，信中提到，大使協會震驚的發現，有非裔人士在中國受到歧視與侮辱，包含被粗暴強迫接受傳染病調查、核酸檢測，還有沒有旅遊史，沒有與感染者接觸，也沒有任何症狀的人被迫接受14天的強制隔離。

▼奈及利亞街頭，路人戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）



信中指出，在中國的非裔人士一直都非常遵守中國法律，只對非裔人士進行強制性檢疫是沒有科學與邏輯根據的，等同於針對非洲人的種族主義，「中非的友誼應該是互相的。」

信中還列出幾個遭受歧視的案例，包含多名非裔人士半夜被旅館趕出去，只因為他們來自非洲；即使沒有旅遊史，一群非洲學生還是被迫接受核酸檢測；有與中國女性結婚的非裔男性，被要求進行核酸檢測，但中國家人卻不用接受檢測；有房東將非裔房客驅逐；無故扣押非裔人士的護照；騷擾非裔人士，在核酸檢測呈現陰性後，仍要求接受不必要的醫學檢查，最後還強迫隔離；威脅取消簽證、逮捕及驅逐出境。

信中強調，上述的報告讓人感到不安，也會令人產生錯誤印象，認為病毒是「非洲人傳播的」，但事實上，相較於中國或全球，非洲的確診人數是最少的，「我們要求立即停止對非裔人士實施的強迫性檢測、隔離及不人道待遇，對非裔人士與中國人一視同仁。」

▼奈及利亞議長召見中國駐奈及利亞大使，反映歧視情況。（圖／翻攝推特）

