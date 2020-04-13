打工族幫政府賣口罩、量體溫可月入1萬2640元　申請辦法、上工時間一次看懂！

▲勞動部今說明安心即時上工計畫，勞動部常務次長林三貴（右）。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部所推出的「安心即時上工計畫」今（13）日正式上路，該計畫主要是針對因疫情影響而減少收入的部分工時勞工及非典型勞動者，將協助其媒合由地方政府及中央部會提供符合公共利益的計時工作，並核給工作津貼，每月最高可領1萬2,640元。

勞動部指出，今天一上路立即有超過1萬的打工機會提供媒合，未來也將會提高到6萬的職缺，有需要的民眾從即日可向居住附近的公立就業服務機構申請登記。而目前所釋出的職缺除了一些文書作業處理外，台北市則釋出量體溫、台中市與南投縣釋出職缺販售或發放口罩等職缺。

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勞動部勞動力發展署副署長施貞仰表示，疫情持續衝擊國內就業市場，為穩固現有勞雇關係及為降低薪資減損對勞工生活造成的影響，「安心即時上工計畫」在上路首日即提供超過1萬個工作機會，遍及全臺各地，包括文書整理、環境清潔整理及防疫相關工作，如為民眾量額溫、環境消毒等，鼓勵部分工時勞工及非典型勞動者到公部門打工，每小時按基本工資158元核給工作津貼，每月最高工作80小時，每月最多核給1萬2,640元，每人最長以補助6個月為限。

▼勞動部勞動力發展署副署長施貞仰。（圖／記者余弦妙攝）

至於申請後何時可以上工？施貞仰則說，目前給地方政府的指令為申請後就盡快讓申請者可以盡快上工，原則上是希望可以在一周內就上工，且目前各地方政府職缺仍持續開發彙整中，未來會釋放出更多，而職缺內容也都會以防疫相關或符合公共利益為主。

「安心即時上工計畫」由全國各公立就業服務機構受理民眾申請登記，只要申請登記當日前6個月內，具有勞工保險或就業保險年資合計滿2個月以上，且最近一次的月投保薪資在2萬3,800元（含）以下者，經審核符合資格後，由各地政府機關安排面試並通知錄取上工。

另外，施貞仰說明，目前勞動部所推出的紓困補貼計畫，如充電再出發、安心就業計畫以及今天上路的安心即時上工等多項紓困，只要是符合該各項計畫的申請資格，皆可同步申請，舉例來說，若你是遭到減班休息的勞工，且你的投保薪資為2萬3800元以下，勞就保年資合計滿2個月，再加上並未申請政府機關同性質補貼（如北市府推出的千人防疫就業2.0）者即可同時申請充電再出發及安心即時上工。

▲安心即時上工計畫，點圖可放大。（圖／勞動部提供）