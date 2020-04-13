星國總理夫人「呃」爭議　財部：口罩生產線如期運出無扣留

▲台灣送新加坡口罩，因為星國總理夫人何晶的「Errrr」引發兩國網友熱議。（圖／記者周宸亘攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

日前星國媒體影射，我國扣新加坡「新科工程」（ST Engg）的N95口罩和生產設備。財政部長蘇建榮今（13）日表示，新加坡的生產設備早在2月12日就全數運回星國。

推動新南向政策，政府將捐贈一共100萬個口罩給新南向政策的部分國家，其中包括新加坡。但星國總理夫人何晶（Ho Ching）於11日在臉書上轉貼此新聞，寫下「呃……」（Errrr ....）的評論，引發網友熱議。

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而台灣與新加坡商的口罩之爭，早在2月已經開打，甚至有媒體影射我國扣留新加坡N95口罩生產設備。民進黨立委林楚茵今日也在立法院財政委員會上，問及財政部關務署、經濟部工業局當時如何處理相關的新加坡的口罩生產設備以及口罩。

林楚茵說，根據關務署給予的資料顯示，台灣是1月24日禁止口罩出口，但是1月22日之前海外的口罩都已經放行，以新加坡為目的地，N95口罩報關出口1月7日有8738片、1月13日往新加坡有17472片、1月14日有102848片，早在禁止出口之前就已經順利出關。

至於，新加坡所質疑的新科工程的口罩生產線，蘇建榮表示，「新科工程」產線在2月12日已全面撤出台灣，並無任何扣留情況。

1月24日後台灣禁止出口，經濟部官員表示，口罩管制出口後則可透過專案放行的，之前接獲國外銀行開來信用狀或預收貨款，且已經由製造工廠裝運準備出口，也具有證明文件，就可以專案核准，至於當初新科工程有沒有嘗試過專案出口，官員則表示不清楚。

經濟部官員進一步說，新加坡新科工程的口罩從來不在徵用之列，因此也沒有去盤點該廠有多少庫存，但是新科工程要把產線拆機移回新加坡時，也不需要來跟經濟部「打招呼」或申請，新科工程將兩條產線設備徹底搬出台灣，大約在二月中旬。