川普好友「紐約傳奇房產大亨」確診病逝　生前捐千萬助總統上位

▲川普的地產大亨好友確診新冠肺炎後病逝。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普好友、紐約房地產大亨切拉（Stanley Chera）3月確診新冠肺炎（COVID-19）而住院，未能打敗病魔，11日不幸死於併發症。切拉2016年到2019年期間，總共捐款40萬美元（台幣1211萬元）給川普的相關組織，大力支持對方競選。

熟知這名地產商人的消息人士12日向CNN證實，近80歲的切拉死於新冠肺炎引起的併發症，享壽78歲。《紐約郵報》此前報導，切拉3月24日住進醫院。川普3月也曾表示，一名他的朋友正對抗「邪惡的」冠狀病毒，陷入昏迷；外界猜測當時他所指的就是切拉。

切拉是房地產投資公司Crown Acquisitions共同創辦人，旗下資產包括紐約瑞吉酒店（The St. Regis New York）等多座具有標誌性的建築。

聯邦選舉委員會紀錄顯示，2016到2019年期間，切拉捐贈40萬2800美元給予與川普有關的組織，支持對方的競選活動；等同共和黨金主。去年11月，切拉還在一場退伍軍人活動介紹川普，稱總統是他「親愛的朋友」。

Stanley Chera, a New York City real estate developer and friend of President Trump, has died of complications related to Covid-19https://t.co/rubbCYMaZh pic.twitter.com/YbkiJneLrE — CNN Breaking News (@cnnbrk) April 12, 2020

川普也曾在去年位於密西根州的集會稱讚，切拉是世上最偉大的建築師、房地產商人之一，「他是偉大的人，一開始就與我在一起。」

白宮並未回應媒體詢問，切拉的親人也還沒說明他病逝的消息。據報導，切拉生前除了關注房地產，也經常資助慈善機構，他特別關心有特殊需求的兒童。

President Donald Trump's friend and donor, real estate developer Stanley Chera, has died after contracting the coronavirus.https://t.co/vCmTYFvJUJ — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) April 12, 2020

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