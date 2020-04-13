跟進郵局沒戴口罩禁入銀行？　顧立雄：今天會後決定

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者黃國霖攝）

記者紀佳妘、吳靜君／台北報導

民眾從4月起搭乘大眾運輸工具需戴口罩，勸導不服依法可罰3,000元至1萬5,000元，交通部長林佳龍也宣布，民眾進郵局一律戴口罩，違者則將開罰，立委曾銘宗詢問銀行是否會跟進郵局？金管會主委顧立雄今（13）日表示，將會參考郵局做法，一方面待銀行公會今天討論，另一方面詢問指揮中心後決定。

立委曾銘宗今天在財委會質詢時表示，交通部超前部署，正研議未來進郵局除了量體溫外，也要強制戴口罩，不服勸導者最高可開罰1.5萬元，目前正在跑公文，最快這1、2天會對外公布，詢問銀行是否會跟進郵局？

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金管會主委顧立雄指出，現在銀行已有做好相關防疫措施，包括量體溫、建議戴口罩，至於是跟進郵局，他則說，一方面會看銀行公會今天決議，另一方面詢問指揮中心的意見後決定。

針對曾銘宗問及，財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄能不能當「紓困陳時中」？

蘇建榮今天表示，紓困陳時中是「整個團隊」，如果因疫情的關係造成實質經濟困難，財政部與經濟部、金管會之間橫向溝通沒有問題，也會積極溝通協調，如果企業、民眾有問題，政府會積極解決。也就是說，蘇建榮認為，「紓困陳時中」是整個財金部會團隊。

顧立雄妙回，「蘇院長說『紓困陳時中』是龔政委」，但他也認同蘇建榮的看法，「紓困陳時中」是指整個財金部會團隊，各部會之間會積極協調，解決受疫情影響的民眾、企業。