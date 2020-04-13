OPEC+達成歷來最大規模減產協議　5月起每日減產970萬桶

▲OPEC+達成減產協議。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

石油輸出國家組織（OPEC）及俄羅斯等其他產油國在長達4天的馬拉松式會議後，於周日（12日）達成協議，將於5月至6月期間每日減產970萬桶，以穩定受疫情衝擊而供給過剩所導致的低迷油價，創下OPEC+史上最大的石油減產量。

OPEC+周日達成減產協議，自下月起每日減產970萬桶原油，而協議達成也意味著，沙烏地阿拉伯與俄羅斯間於3月初爆發的價格戰宣告結束，消息一出，油價應聲大漲。截至上午10點08分，紐約WTI原油期貨上漲5.89%，報每桶24.1美元；布蘭特原油期貨上漲4.73%，報每桶32.97美元。

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據CNBC報導，OPEC+最初於9日提議每日減產1000萬桶，約佔全球石油供應量的10%，但當時墨西哥拒絕減產，因此協議並未達成。而根據最新協議，墨西哥每日將減產10萬桶，而非最初分配的每日減產40萬桶；沙烏地阿拉伯及俄羅斯減產量最大，每日將減產250萬桶。

此外，OPEC+希望其以外的國家也能加入減產行列以提振油價。根據協議，美國、加拿大與巴西每日將合計減產370萬桶，而其他他G20成員國也將貢獻約30萬桶的減產量。

預計OPEC+將於5月1日開始減產，並持續至6月底。接著，自7月起至2020年底，減產量將逐漸減少至每日770桶；自2021年1月至2022年4月，減產量將持續減少至每日580萬桶。

花旗全球大宗商品負責人莫爾斯（Ed Morse）周日在致客戶的報告中寫道，此次減產是「史無前例、前所未有的措施」，將於今年下半年左右產生重大影響，並有助於在年底前將價格提高至每桶40美元左右。