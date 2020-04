伊朗壁畫驚見神秘「人面螳螂身像」　推估擁4萬年歷史

▲伊朗為波斯帝國發源地。(圖/取自免費圖庫pixabay)



實習記者周依儒/綜合報導

伊朗是稱霸西亞兩千年波斯大帝國的發源地,境內也有許多古文明遺跡。考古學家在伊朗中部馬凱斯省(Markazi)發現一幅岩畫,上面描繪著「人面螳螂像」,目前仍無法考證為什麼古希臘人要將螳螂人畫在岩石上,只能初步推斷可能和宗教信仰有關。

綜合外媒報導,這幅壁畫長約14公分、寬約11公分,根據放射性碳定年法推測有4000年到4萬年的歷史,昆蟲學家將其和當地物種比對後,推斷為一種名為「錐頭螳螂」(Empusa)的物種。而錐頭螳螂這種物種看起來的確和岩畫上描繪的樣子十分相似,都擁有倒三角的頭顱,四肢非常長、纖細且呈現張開狀。

▲古文明遺跡裡面通常會用壁畫記錄下當時的生活方式。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)



考古學家懷疑此岩畫描繪的是「Squatter Man」,因為「Squatter Man」出現在世界各地的遺跡壁畫中,且人物的兩側都各有一個圈圈,和伊朗的「螳螂人」岩畫也很相似。

考古學家和昆蟲學家目前都無法得知為什麼古波斯人要將螳螂人畫在岩石上,只能初步推斷可能是螳螂的狩獵技巧給前人帶來啟發;此外,螳螂在古文明中經常被認為具有超自然力量,因此也有可能是和宗教信仰有關。

此研究由伊斯蘭阿扎德大學阿拉克分校昆蟲學家馬穆德(Mahmood Kolnegari)和其他考古、壁畫學者合作,目前刊登在《Journal of Orthoptera Research》上。

Before Spiderman, before Ant-Man there was: #Mantis Man.