新加坡30度仍飆233確診！何栢良：別幻想到夏天「病毒就被熱死」

▲新加坡一年四季氣溫炎熱，民眾多穿著短袖。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎疫情已持續超過3個月，目前仍難預測終點，許多人都期望，疫情能因夏季氣溫飆高而消失。對此，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良13日表示，新加坡目前的氣溫約30度，就像香港的夏天，但12日一天仍新增了233例確診，「不要幻想病毒一到夏天就會被『熱死』。」

根據《香港電台》報導，何栢良在電台節目上指出，香港近日新增的輸入病例，患者都是在亞博館（隔離檢疫中心）檢測確診後，直接送到醫院治療，病人沒有進入社區，若香港持續出現新的感染群組，或來歷不明的感染個案，中學文憑考試在4月24日開考是合適的做法。

▼ 新加坡新冠肺炎確診病例已超過2000例。（圖／路透）



香港因為隔離檢疫中心有限，近期實施10 + 4的新檢疫安排，讓密切接觸者在檢疫中心進行10天檢疫，若病毒檢測呈現陰性，剩下的4天回家隔離，何栢良認為，這不是最好的安排，政府還是應該增加檢疫中心，或讓剩下的4天隔離在酒店進行。

新加坡12日一天新增233例確診，且全部都是本地感染，令人相當擔憂。何栢良表示，新加坡的情況說明了疫情可以在短時間內快速變化，並出現社區大爆發，此外，新加坡目前的氣溫約30度，等於香港的夏天，香港市民不要再幻想病毒一到夏天就會被『熱死』。」

▼香港大學感染及傳染病中心總監何栢良。（圖／香港衛生防護中心）

