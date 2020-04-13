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「疫」外衝擊員工爆料減薪？　瓦城：依業績量體排班、員工減少加班

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▲瓦城泰統集團累計第一季合併營收達10.97億元，創同期次高，主要受惠於台灣市場持續展店效益。（圖／瓦城泰統集團提供）

▲瓦城泰統集團累計第一季合併營收達10.97億元，創同期次高，主要受惠於台灣市場持續展店效益。（圖／瓦城泰統集團提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，外傳餐飲連鎖集團瓦城自本月8日起減薪，瓦城回應表示，因疫情衝擊來客量下滑，近期加班需求也隨之減少，目前依據營運業績量體排班，以符合最佳人力配置，啟動節約措施期盼渡過這「疫」關。

疫情衝擊下整體經濟環境面臨嚴峻挑戰，餐飲業成為重災區，瓦城集團表示，為精準控管成本費用，啟動節約措施，在顧客滿意前提下，依據業績量體排班，以符合最佳人力配置等措施，齊心協力共度眼前挑戰。

請繼續往下閱讀...

針對目前營運狀況，瓦城表示，集團帳上現金充足，足以支應集團短、中期資金無虞，財務營運體質健全，只要疫情受到控制，營運可望逐漸回溫，加上啟動節約措施精準控管成本費用，透過研發優勢，以外帶、外送持續擴大銷售管道。

依據財報，瓦城泰統集團3月營收主要受到疫情影響，台灣地區營收達2.43億元，年減31.08%；大陸市場配合當地政府防疫至3月底陸續復工，三月合併營收達2.44億元，年減36.9%。

瓦城泰統集團累計第一季合併營收達10.97億元，創同期次高，主要受惠於台灣地區開店效益營收達10.73億元，受大陸地區配合當地政府防疫2月暫停營運至3月底陸續復工，故集團合併營收年減12.3%，台灣地區持續為集團注入營運動能。

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