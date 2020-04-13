王淺秋反譏罷韓團體遞狀：這不是氣爆案、不是貪污舞弊

▲王淺秋、葉慶元日前呈遞行政訴訟停止執行聲請狀 。（圖／記者張一中攝）

記者黃巈禾／台北報導

對於高雄市長韓國瑜遞狀反制罷免公投，罷韓團體wecare高雄、公民割草行動、台灣基進13日上午至台北高等行政法院，由陳冠榮委任高榮志律師提出申請參與罷免行政訴訟。對此，韓國瑜市府顧問、前高雄市新聞局長王淺秋反譏罷韓團體自稱受害者，但事實上，罷免團體早於一年就展開罷免行動，這點交給法院來作法義認定。

王淺秋13日上午透過臉書表示，幾位罷免團體成員自稱「受害者」，但這不是氣爆案，不是貪污舞弊，只有個別政黨的政權受影響，可能也有個人標案利益被影響，整體市政推動順利進行，成績有目共睹。

王淺秋指出，選罷法75條明定，就職未滿一年不得罷免，但罷免團體就職幾個月就展開罷免行動，負面杯葛市政推動，明顯早於一年就進行罷免啟動，這點交由法院來作法義認定，「疫情嚴峻祝福大家平安健康」、「就法論法維護憲法保障權利」。

對於韓國瑜陣營指控罷韓團體早就進行罷免行動，於法不合，罷韓團體13日上午痛斥，韓國瑜又再一次想要玩弄法律，罷韓團體依法於韓國瑜就職滿一週年隔天的2019年12月26日提議罷免，中選會於2020年01月27日完成一階查對並宣佈通過，在二階連署於同年的01月28日起跑，法律限時60天的首日，罷韓團體於3月9日將二階40萬份連署書遞交予高雄選委會。