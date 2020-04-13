台灣低薪「非常嚴重」公權力應介入？　顧立雄提2點說明

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

為搶救低薪大作戰，立法院財委會今（13）日審查立委提出的證交法修正案，包括揭露個別董監事酬勞、訂定董事薪酬與非員工薪酬中位數的差距，應有一定倍數限制等，金管會主委顧立雄對此指出，考量各產業景氣循環不同，加上市場競爭強度也不同，董監事及員工薪酬難有客觀一致性的標準，建議不宜強制規定。

多位立委今天在財委會提出「證券交易法第十四條條文修正草案」，其中立委曾銘宗提出3點說明，首先是台灣低薪「非常嚴重」，該是公權力介入的時候，2019年企業預計發放約1.4兆元的股利，但員工薪資並沒有明顯調升，根據證交所公布員工最高與最低薪酬差了19倍，因此提出該修正案。

請繼續往下閱讀...

第二，上市櫃公司應揭露薪資酬勞政策，包括個別董監事酬勞、經理人酬勞、員工薪資的平均數與中位數等；最後是提供員工合理的薪資，共享企業成果，落實企業社會責任，曾銘宗又強調，台灣低薪很嚴重，該是政府公權力介入的時候。

顧立雄說，目前已有相關規範，並非完全沒規劃，需在財報上揭露，且以國際財務報導準則（IFRS）來做，目前國際上並沒有這樣做，因為這與國際上財報揭露一致性原則有所違背。

顧立雄也提及，目前已要求在年報、公開資訊觀測站揭露員工薪資平均數及中位數，董監事酬勞也在一定條件下有所揭露，且各產業景氣循環及市場強度不同，不宜強制董事薪酬與非主管員工薪酬中位數的差距應限於一定倍數，即便是美國陶德法案也只要求揭露，並沒有限制，認為若要硬性規定，也難有客觀、一致的標準。