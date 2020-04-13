「孤單隔離14天」上門警察竟然是惡狼　　2女慘遭惡男性侵並搶劫！

▲男子竟然假扮警察，性侵隔離檢疫女子。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，澳洲阿得雷德市(Adelaide)卻傳出一名男子趁著疫情，假扮警察騙取隔離檢疫女子的信任後，不但搶劫財物甚至性侵，2名受害女子報案後，被捕的他已被起訴多項罪名。

當地媒體報導，事件發生在上月27日，一名31歲男子竟然假扮警察，晚間8時30分闖入因為回國而被隔離的女子房中進行性侵並搶劫，後來又於當晚10時30分以同樣手法性侵另外一名女子。

本案上月30日開庭時，檢察官表示，第一名受害人來自新南威爾斯州，那天是她隔離檢疫的第14天，由於嫌犯假扮警察謊稱要進行新冠病毒檢查，她便開了門，結果慘被對方銬在沙發上進行性侵，後來又被搶劫澳元6,200元（約台幣11萬元）。

第二名受害人也是被同樣手法欺騙，嫌犯闖入後以手槍要脅，把同房的男性友人關在浴室後，告訴受害人，「如果你不配合檢疫，你會入獄，而唯一不入獄的方法就是和我上床」。

當局基於法律理由，未對外透露嫌犯身分，僅得知是來自北郊(Northern Suburbs)，被指控2項性侵罪以及假冒警察的罪名，然而相關指控都被辯護律師否認並申請交保，法官則以罪行重大為由，駁回了請求，目前仍被關押等候開庭。

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