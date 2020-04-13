何晶「Errrr ...」引論戰！星國網友批「非官員」別越界：她真該捏緊舌頭

▲新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

面對台灣捐贈口罩，新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）在臉書寫下「呃……」（Errrr ....）引發網友熱議。部分星國網友認為，身為總理夫人，在社交網站上的貼文應該更謹慎，更直指，何晶沒有任何政府職位，不該越界對敏感議題做出評論，「她該捏緊她的舌頭。」

網路論壇《Reddit》上，有新加坡網友貼出台灣媒體報導何晶的新聞片段，不少網友在底下回覆表示，何晶身為總理夫人、「淡馬錫控股」（Temasek）的董事與執行長，就應該知道，即便貼文只是她的個人意見，也會被當作官方組織的意見，「具有這種身份的人不應發布Errr之類的評論」、「無論台灣與新加坡之間發生什麼問題，新加坡總理夫人和淡馬錫執行長這樣的推文都是不受歡迎的」。

▲何晶對台灣捐贈口罩留下「呃……」評論。（圖／翻攝自Facebook／HO Ching）



網友認為，何晶身為總理夫人應該要知道，所有公開發文或評論都是相當敏感的，加上她沒有擔任任何政府職務，應該要在政治敏感議題上保持警惕，將這些留給丈夫李顯龍還有政府處理，不要越界，「真的是公關技能薄弱」、「很多人都忘記臉書是公開場合了」、「作為公眾人物，她真的該捏緊舌頭」。

何晶11日轉貼「台灣捐贈口罩給新加坡」的新聞，寫下「呃……」的評論，引發網友論戰。網友解釋，由於台灣1月宣布口罩禁止出口，星國廠商「新科工程」設置台灣的2條生產線無法將成品運送出來，只好將產線移回國內，引發不滿。

有網友在論壇上表示，首先台灣正在向新加坡捐贈口罩，實際上，我們應該對此表示感謝，因為在這個嚴峻的時代，所有形式的幫助都受到了讚賞，但如果捐贈的口罩本來就屬於新加坡，就不能稱為捐贈。

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