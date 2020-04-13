「醫療援助＋資訊戰」！義大利作家揭露「中國協助防疫」真相

▲來自中國的援助醫療人員3月18日抵達義大利米蘭，協助防疫。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依、丁維瑀／綜合報導

義大利日報Il Foglio專欄作家費拉雷西（Mattia Ferraresi）以「中國沒有幫助義大利，而是發動資訊戰」為標題，投書《外交政策》表示，中國一方面以富有同情心並強大的「防疫夥伴」姿態，將醫療援助物資送到歐盟，另一方面又發動資訊戰、散布陰謀論，試圖掩蓋新冠病毒的真正起源，而義大利已成北京「大外宣」策略的最佳試驗場。

費拉雷西表示，中國擔心被外界視為錯誤應對疫情、掩蓋資訊且須為此負責，為了確認其大國力量，結合國際援助與資訊戰，發動廣泛宣傳，一方面以「抗疫夥伴」的姿態站上國際舞台，另一方面仿效俄羅斯，放送關於病毒起源模糊又矛盾的理論，試圖傳遞出「不可能找到真正根源」的訊息。

歐盟外交韓安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）則認為表示，「中國正在積極傳遞一個訊息，我們和美國不同，是個負責任又可靠的夥伴。」

費拉雷西指出，義大利是第一個面臨嚴重疫情的歐洲國家，迫切需要醫療資源，加上執政黨「五星運動黨」（Five Star Movement）立場傾中、秉持歐洲懷疑主義，形同中國影響力主要推動者，因此成為北京宣傳的理想前哨站。

▲中國紅十字會副會長與義大利Spallanzani傳染病醫院的醫師維亞（Francesco Vaia）共同宣讀患者狀況。（圖／達志影像／美聯社）

中國把援助物資當成「禮物」送到各國，其中也包括義大利，貨機3月12日抵達羅馬，載來醫師、口罩、呼吸器和其他醫療設備，貨物上還寫著「友誼之路無國界」的標語。但費拉雷西直指「這根本不是禮物」，而是兩國達成的商業協議，將中國紅十字會捐款與商業行為混雜在一起，因此看起來像是「慷慨政治」的實例。

文中也提到，米蘭Mario Negri藥理研究所所長雷穆齊（Giuseppe Remuzzi）於3月19日表示，義北一些醫師去年11、12月就曾發現年長病患出現無法解釋的嚴重肺炎，意指病毒也許比想像中更早就傳播到其他地方，卻被中國官媒《環球時報》解讀成是病毒發源地，誤導言論又被其他宣傳機構播報出去，甚至在微博上成為熱門話題。

雷穆齊向《外交政策》（Foreign Policy）表示，基因檢測「毫無疑問地」證實病毒起源於中國，首次出現於武漢，也解釋自己甚至從未暗示過病毒來自中國以外的其他地方。他透露，最近被許多中國記者要求替北京說法背書。

▲義大利外交部長迪馬尤（Luigi Di Maio，左3）是中、義兩國醫療援助的重要推手。（圖／達志影像／美聯社）

費拉雷西提到，歐盟委員會現正積極對抗中國的論述，強調成員國的團結。德、法、奧地利紛紛向義大利捐贈口罩與防護衣，德國醫院也收治義國病患。但德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）資深研究員斯莫爾（Andrew Small）認為，成效如何「取決於中國官方和企業是否持續與歐洲政治人物合作，或北京是否認為該是時候收手。」

中國方面，外交部新聞發言人華春瑩多次駁斥「大外宣」一說。她11日透過推特表示，此次疫情是人類看不見也未能得知的病毒，中國為第一個承擔考驗且採取有效措施的國家，「美國呢？同時間，其他國家還有著可用的經驗？」

中國外交部發言人趙立堅11日也在推特強調，新冠病毒是一種新的病毒，需要花費時間進行研究，任何負責任的國家或機構在還沒掌握明確證據前，不會隨便下定論。

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