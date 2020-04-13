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台股擁五利多支撐　但落底訊號未明...投資操作宜分批買進

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▲▼台股4/7開盤大漲超過百點，一舉收復萬點大關。隨後開高走低，萬點關卡不過曇花一現，隨即失守。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股自低點已反彈二成，但成交量偏低，指數上揚仍有壓力。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

台股在上周(4/6-4/10)受到歐美股市激勵以及疫情趨緩等消息激勵下，一舉站上萬點大關，總計從3月中低點至4月10日，台股指數已經反彈接近20%，恐慌情緒大減。施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光指出，觀察台股量能，日成交量於1200億左右，仍有偏低的現象，指數如要持續上揚，恐面臨壓力。展望後市，仍建議投資人採謹慎態度。

疫情之下 台股五大利多因素

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詹祖光表示，台股雖相較亞洲其他國家指數下跌程度較輕，唯外資至今賣超逾100億美元，等於將去年第四季買盤全數吐回，雖然今年第一季台灣電子業出口強勁，但服務業卻受疫情影響面臨消費不佳窘境。

然而，詹祖光指出，台股利多因素也在發酵。首先，全球央行聯手大幅注資金融市場，有效緩解金融市場資金短缺的窘境，也為股市帶來後續資金動能。其次，除了貨幣政策，各國也積極推出財政政策，各國積極對抗疫情的措施若奏效，可望減緩經濟衰退的時間和程度

第三，疫情爆發帶動在家上班需求，為了增加更多異地備援，預期雲端資料中心/伺服器/筆電/平板的需求亦因此加速增長，三、四月多家相關公司都有看到急單湧入，中國大陸工廠逐漸復工之中，相關的科技股也將受惠。

第四為本次疫情亦突顯全球製造業產能過度集中於中國的風險，由此將觸發全球供應鏈重組，這是繼美中貿易戰之後，另一股支撐供應鏈重組的觸媒，中長期將帶動工業自動化的需求。最後則是因美國頁岩油產業的存亡和油價表現高度相關，故由美國出面調停沙烏地阿拉伯和俄羅斯的石油減產爭端，減產協議達成將能進一步穩定金融市場和消費信心。

▲▼4/9台股一開盤就上開八十多點，隨後無力支撐指數一路下滑，在平盤附近遊走。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股仍有五大利多因素支撐表現。（示意圖／記者湯興漢攝）

利空仍持續罩頂 宜持續觀察疫情影響

雖說利多因素能見度高，但也不能排除經濟基本面動能驟降的事實，利空部分也需留意。詹祖光指出，全球多國宣布實施居家令或強制停工，除了歐美之外，亞洲新興生產重鎮如印度、越南等也加入停工行列，恐令製造業產能調度增添困難。目前市場普遍假設新冠全球疫情於第二季結束，但若疫情延長至9～12個月，則可能會有製造業斷鏈危機。

歐美地區的居家令造成消費需求萎縮，導致美國近期公布的三月經濟數據均大幅惡化，也會進一步導致市場下修企業獲利。另外，美國若升級對華為的出口禁令，也會嚴重影響相關企業的生產出貨。

目前看來，在聯準會無限制量化寬鬆後，金融恐慌已趨於穩定，建議未來主要觀察反映信用市場的利差變化和VIX恐慌指數變化。全球實體經濟因消費急凍所導致的衰退期有多長，還需觀察各國新增確診人數和死亡率，用以評估疫情何時達到高峰並逐步減緩。依據中國經驗，這段期間需時2～3個月。

綜合而言，盤勢近期雖反彈明顯，後市也不若之前悲觀，但在落底訊號還未明朗之前，現在還需要時間觀察及估算新冠疫情對全球總體經濟受影響的情況，建議投資人回歸基本面，分批佈局為上策。

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