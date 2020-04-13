吃塑膠的細菌找到了！不畏致癌物能有效破壞PU材質化學鍵

▲塑膠垃圾難以分解，對環境造成極大傷害。（圖／取自免費圖庫pixabay）



實習記者周依儒／綜合報導

塑膠因難分解，導致對環境的影響日益嚴重。最近科學家在塑膠垃圾場中發現一種細菌可以有效分解塑膠，甚至能將其作為食物吃掉。不過這並非代表人類仍可以繼續大肆使用塑膠產品，因為如果要大規模使用這種細菌的話，還需要10年的時間。

根據《科學警報》報導，塑膠在分解的時候會釋放出大量毒素和致癌化學物質，導致許多細菌在分解過程中會被殺死，不過科學家卻發現一種「綠膿桿菌」（Pseudomonas sp）可以破壞聚氨酯（PU塑膠）的化學鍵，並把氨分離出來，再分解成碳與氮。

▲塑膠製品充斥在生活中。（圖／取自免費圖庫pixabay）



研究團隊成員之一的亥姆霍茲環境研究中心（Helmholtz Centre for Environmental Research,UFZ）學者赫爾曼（Hermann Heipieper）表示，「這項研究結果對重複利用難以分解的聚氨酯產品是一項重大發現，但這只是起點，如果要大規模使用這些細菌仍需要10年的時間，在這之前，人類還是必須減少使用塑膠，降低塑膠廢棄物的產量。」目前這項研究也發表在期刊《微生物前線》（Frontiers in Microbiology）上。

人類從1950年開始使用大量塑膠，目前已經製造了大約80億噸的塑膠產品，不過由於塑膠太難分解，加上回收成本過高，因此有大量塑膠廢棄物被堆積在塑膠垃圾場裡，其餘則被丟在海洋或地底下，對環境造成極大傷害。