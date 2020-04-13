報稅注意！　財長：所得稅報稅全面延至6月底

▲財政部長蘇建榮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳靜君／台北報導

5月報稅季將到，但是新冠肺炎（COVID-19）疫情尚未明朗化，為了避免因為報稅而群聚，財政部長蘇建榮今（13）日宣布，所得稅報稅正在研議全面延長到6月底。

財政部今日到立法院財政委員會接受質詢，民進黨的立委吳秉叡質詢時表示，5月要報營所稅、綜所稅，根據財政部統計，每年約有630萬報稅戶，而且有不少民眾都會臨櫃報稅，現在疫情還在疫情緊張的階段，如果堅持在6月1日前報完稅，合適嗎？

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吳秉叡表示，雖然財政部之前有宣布隔離治療、居家、集中檢疫、隔離者，可以依情況延長到6月底前報所得稅，但是其他都卡在6月1日前報稅，是否會增加群聚感染的風險。

蘇建榮表示，確實現在疫情非常不明朗，所以上週已經與行政院報告，行政院長蘇貞昌也了解這個狀況，初步同意全面、通案所得稅申報延長到6月底。蘇建榮表示，目前還在研議中，但是為了避免群聚感染，建議民眾還是多用網路報稅，才能避免疫情的擴大。

民進黨立委莊瑞雄則表示，日前財政部有提出，今年綜所稅退稅會提前到6月底前，但是現在財政部宣布，要將所得稅報稅延長到6月底，是否會影響到提前退稅？蘇建榮表示，目前暫時不會，如果民眾在5月底之前報稅，退稅款還是維持在6月底之前退稅。

另外，莊瑞雄也關心，9月分則是營所稅暫繳的情形，是否也要一併調整，蘇建榮也回應，這個部分也會因應報稅的整體調整，也正在研議修正。