「最有魅力數學家」罹新冠過世！發病到死亡僅3天　享年82歲

▲英國著名數學家約翰‧何頓‧康威（John Horton Conway）因新冠肺炎離世，享年82歲。（圖／維基百科）



實習記者陳妙津／綜合報導

組合博弈論開創者之一的英國數學家約翰‧何頓‧康威（John Horton Conway），11日驚傳因新冠肺炎過世，享年82歲。康威一生對當代數學貢獻良多，曾在幾何、數論、群論，甚至是量子力學等領域做出卓越貢獻，更善於科普數學，被人評價為「當代最有趣的數學家」。

據外媒報導，雖然目前處於復活節假期的美國普林斯頓大學尚未發出公告，但康威的死訊已被同事David Spergel所證實。David Spergel在推特上寫道，「康威是一位才華洋溢的數學家，也是個溫柔的靈魂，如今已在普林斯頓不幸因新冠肺炎逝世。康威是康威生命遊戲的發明者，為數學做出許多貢獻，是一個溫暖且柔軟的靈魂。」

John Conway, a brilliant mathematician and a gentle soul, died today of COVID-19 in Princeton. John was the inventor of the "Game of Life" and made many contributions to mathematics. He was a warm and gentle soul. — David Spergel (@DavidSpergel) April 11, 2020

據了解，康威從周三早晨開始發燒，且發病到過世過程僅僅只有3天。他最廣為人知的發明便是康威生命遊戲（Conway's Game of Life），催生出許多電腦程式、網站及文章，後來這款遊戲也在電腦程式中被實現，直到如今仍有許多駭客喜歡玩。

康威被《衛報》評價為「世界上最有魅力的數學家」，因為他幽默而善於以通俗易懂的方式科普數學，及進行學術研究，有如一個數學頑童，樂於以遊戲周遊於數學的世界，找出其中的規律，不過他本人也表示「自己每天都在玩，從來沒有工作過」，還曾出版過一本傳記名為「Genius At Play」（天才遊戲）。

康威在代數、幾何拓撲學、群論、數論、組合博弈論、分析算法學，甚至是量子力學中都有所貢獻，他離世的消息也令全球數學愛好者震驚不已，紛紛發文悼念新冠肺炎又讓世界少了一顆巨星。