越南防疫要求寶成停工　寶成：寶元越南員工分流上班

▲全球製鞋龍頭寶成國際集團。（圖／路透社）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，越南胡志明市市長阮成峰致信總理，要求批准全球製鞋龍頭寶成旗下寶元越南今（13）日起暫停營運三天，以避免群聚感染風險，據了解寶元越南已協調當地政府，實施員工分流上班。

依據彭博報導，胡志明市以顧慮新冠肺炎疫情爆發為由，正徵詢越南總理同意，建議寶元越南停工三天，因寶元越南雇用員工人數高達7萬名，為每日三班制營運，一旦疫情爆發，不僅員工健康受影響，連附近企業和鄰近三四省都會遭殃。

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胡志明市上周公布一組評估駐越南企業感染風險的指標，得分高於80%的業者必須暫停營運。寶成得分為81%。不過，寶元越南與越南胡志明市政府協調後，已採人員分流上班，並在今日正常營運。

依據寶成財報，3月合併營收為201.65億元，月增56.8%、年減26.0%；累計第1季合併營收594.61億元、年減22.4%，則為近六年來同期新低。

受到新冠肺炎疫情影響，寶成因大陸地區實施封城管制與延後復工，鞋類製造業務業務部分原物料短缺，加上外溢效應衝擊供應鏈運作，對大陸地區及其它地區的生產基地運作與生產效能造成不利影響。

在通路業務方面，寶成配合大陸當地政府防疫指引，寶勝在中國大陸許多零售門店暫時關閉，造成線下客流減少與消費市場疲弱；不過，隨著中國大陸近期疫情趨緩，大部分實體零售門店已逐步回復營業，消費與客流可望逐步回歸正常。