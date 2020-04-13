東京緊急關閉6大行業！數千名「網咖難民」無處可去　政府忙安置

▲ 日本東京新宿車站街友。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本境內截至今（13日）早累計7404起新冠肺炎（COVID-19）確診病例，其中137人死亡。為避免疫情擴散，東京都廳下令關閉娛樂場所等6大行業，24小時營業的網咖也關起門，成千上萬「網咖難民」頓時無處可去，當局正努力為他們安排臨時住所。

2年前的統計指出，東京約有4000名低收入戶因無法負擔住宿費，天天以網咖為家，被稱為網咖難民。但東京都知事小池百合子10日宣布，將要求娛樂場所、大學或補習班、運動遊樂設施、劇場、展場、商業設施等6大行業暫停營業至5月。

東京都廳官員說明，已經開始為網咖難民安排旅館房間或其他形式的臨時住所。在鄰近的埼玉縣，當局更將體育館重新規劃為可安置200人的臨時避難所。但相關組織表示，還有很多需要協助的人無處可住。

東京當局表示，正透過東京挑戰網（TOKYO Challenge Net）為無家可歸的人提供協助。小池百合子此前曾表示，已經取得近500間旅館客房的使用權，但仍在尋找更多房間，以滿足日益增加的網咖難民需求。

《日經亞洲評論》報導，一名64歲的保全每天在1.8平方公尺的網咖包廂度日，晚上當兼職保全，10日晚間在網咖裡上網尋找其他去處，「如果這家網咖關門，我就沒地方去了。」事實上，就連這家網咖每月4萬日元（約新台幣1.1萬元）的費用都讓他難以負荷。

經過多年發展，日本的網咖已經不只是網咖，更像是為過夜客人提供舒服的躺椅、淋浴及洗衣設備的私人包廂，還有免費飲料、毯子、坐墊、漫畫、DVD和無線上網吃到飽。不僅是觀光客，錯過末班車的上班族也經常光顧。對於收入微薄的人來說，網咖就像家一樣。

經營51家網咖的東京MANBOO GROUP公司負責人表示，儘管處於緊急狀態，網咖將照常營業。當被問及他們是否接待網咖難民，這名負責人表示，「我們只把客人視為顧客，不想稱他們為『難民』。」

另一家總部位於東京的網咖營運商負責人表示，近來越來越多人詢問，網咖是否繼續營業。他表示，「許多人將網咖當成避難所，不能突然將他們趕走。我們的經理正在考慮該如何是好。」

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