野味市場是幫兇！珍古德：人類「不尊重動物」導致疫情大流行

▲英國知名保育人士珍古德（Jane Goodall）。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，知名保育人士、英國靈長類動物學家珍古德（Jane Goodall）指出，新冠肺炎大流行是人類漠視大自然和不尊重動物所導致；她以在非洲的開創性研究揭開黑猩猩的習性聞名於世，呼籲全世界從過去錯誤中學習，以防止未來的災難。

綜合外媒報導，珍古德的新紀錄片「珍古德：希望」（Jane Goodall：The Hope）將於「國家地理雜誌」（National Geographic）頻道播出。86歲的她在播出前的視訊會議上強調，「人人都能促成改變」。

珍古德表示，「是我們對大自然的忽視，以及我們對應該共享這個星球的動物不尊重，才會造成此次疫情大流行，很久以前就有人如此預言。」

▲新冠肺炎至今已造成11萬人死亡。（圖／路透社）

珍古德還提到，人類破壞森林，以致森林中不同種類的動物被迫靠近彼此，因此疾病從一種動物傳染給另一種動物，第二種動物由於被迫更近距離接觸人類，所以最有可能將疾病傳染給人類。

珍古德指出，人類獵捕動物為食，在非洲市場或在亞洲尤其是中國的野味肉品市場販售，加上人類的集約化農場將全球數十億動物殘忍地擠在一起，造就了病毒從動物身上跨物種傳染給人類的條件。

珍古德認為，人們在飲食時，很少去在意食物的來源是否對動物造成殘酷，「我們在個人生活中可以做的事在一定程度上取決於我們是誰，但我們每個人都能有所作為，每個人都可以。」

根據約翰霍普金斯大學（Johns HopkinsUniversity）的統計數據，目前全球新冠肺炎確診數已經突破185萬例，其中超過超過11萬人死亡。