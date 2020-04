英國死亡數超過1萬！政府懇求也沒用　民眾「狂曬日光浴」無視社交距離

▲英國民眾悶不住,紛紛出門曬日光浴。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

英國新冠肺炎確診數超過8萬5000例,死亡數在12日突破1萬人,政府高級顧問更表示,英國可能會成為疫情最嚴重的歐洲國家。不過,就在此時仍有許多英國民眾無視「禁足令」,紛紛在周末跑到公園做日光浴,讓「社交距離」等防疫措時無法落實。

4月12日復活節是英國重要的節日之一,不過如今卻成為該國最悲傷的一天,英國衛生大臣漢考克(Matt Hancock)表示,該國新冠肺炎死亡人數12日突破1萬人,還不包含並非在醫院內過世的病患,「今天是最陰暗的一天,現在有一萬多人死亡這種看不見得殺手,這說明了新冠肺炎有多麼嚴重,也說明了為什麼沒個人都參與防疫有多重要。」

▲警方上前勸導出門民眾。(圖/路透)



英國是繼美國、西班牙、義大利和法國之後,第5個死亡人數超過萬人的國家,漢考克更呼籲,「人們遵守社交距離措施正在產生效果。」不過仍有許多英國民眾無法抵擋復活節的熱烈陽光,紛紛無視社交距離,跑到各大公園曬日光浴、慢跑。

英國國民保健服務(NHS)不斷懇求民眾,周末時刻務必待在家中,但也有不少人選擇出門曬曬太陽。本周末倫敦市內的公園到處都是曬日光浴的人,也有很多人在附近慢跑,完全無視保持社交距離規範,警察也只能疲於奔命地四處勸導。

英國首相強生(Boris Johnson)也順利於12日出院,她在醫院治療近一周,期間曾轉至加護病房治療。強生出院後在推特上傳影片感謝醫護人員傾力相救,否則「情況可能完全朝反方向發展」。

This was Victoria park today in east London? Do these people listen to the guidelines? Do they look like they are 2 meters apart to you? Close the parks, and save lives. Act now and stop this, as it clearly isn’t working. #coronavirusuk #coronavirus pic.twitter.com/XH9bO37Apa