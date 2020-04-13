英國死亡數超過1萬！政府懇求也沒用　民眾「狂曬日光浴」無視社交距離

▲英國民眾悶不住，紛紛出門曬日光浴。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國新冠肺炎確診數超過8萬5000例，死亡數在12日突破1萬人，政府高級顧問更表示，英國可能會成為疫情最嚴重的歐洲國家。不過，就在此時仍有許多英國民眾無視「禁足令」，紛紛在周末跑到公園做日光浴，讓「社交距離」等防疫措時無法落實。

4月12日復活節是英國重要的節日之一，不過如今卻成為該國最悲傷的一天，英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）表示，該國新冠肺炎死亡人數12日突破1萬人，還不包含並非在醫院內過世的病患，「今天是最陰暗的一天，現在有一萬多人死亡這種看不見得殺手，這說明了新冠肺炎有多麼嚴重，也說明了為什麼沒個人都參與防疫有多重要。」

▲警方上前勸導出門民眾。（圖／路透）



英國是繼美國、西班牙、義大利和法國之後，第5個死亡人數超過萬人的國家，漢考克更呼籲，「人們遵守社交距離措施正在產生效果。」不過仍有許多英國民眾無法抵擋復活節的熱烈陽光，紛紛無視社交距離，跑到各大公園曬日光浴、慢跑。

英國國民保健服務（NHS）不斷懇求民眾，周末時刻務必待在家中，但也有不少人選擇出門曬曬太陽。本周末倫敦市內的公園到處都是曬日光浴的人，也有很多人在附近慢跑，完全無視保持社交距離規範，警察也只能疲於奔命地四處勸導。

英國首相強生（Boris Johnson）也順利於12日出院，她在醫院治療近一周，期間曾轉至加護病房治療。強生出院後在推特上傳影片感謝醫護人員傾力相救，否則「情況可能完全朝反方向發展」。