3月中才宣布社交距離！美傳染病權威：早點實施「原可拯救更多人」

▲美國國家過敏與傳染病研究院所長、白宮新冠病毒工作小組重要成員弗契（Anthony Fauci）。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普3月16日發表最新防疫指導方針，包括鼓勵在家工作、停課、限制集會、保持6英尺（大約1.8公尺）社交距離等強硬措施。傳染疾病權威弗契（Dr. Anthony Fauci）於12日坦言，如果早一點採取行動，實施減緩新冠肺炎疫情蔓延的措施，可以拯救更多國民的性命，但是社交距離、停課、企業停工等政策當時遭遇「很多反彈」。

弗契12日接受CNN節目《國情諮文》（State of the Union）採訪時表示，「更早開始實施減緩（疫情蔓延）措施，可以拯救更多生命。」雖然他坦言，如果一開始就關閉各種設施，情況也許會有所不同，「但這些決定的內容非常複雜……但當時對於關閉設施出現很多反彈。」

《紐約時報》報導，美國衛生及公共服務部頂尖公衛官員卡德爾茨（Dr. Robert Kadlec）於2月21日召集白宮新冠病毒工作小組，執行模擬演練以後，專家們都同意，「即使冒著國家經濟、數百萬美國人日常生活遭到破壞的風險」，也必須改採減緩措施，其中包括嚴格社交距離。但是，川普卻在3周以後、3月16日才宣布指導方針。

弗契提到，美國部分地區下個月也許能夠慢慢恢復日常生活，但也強調不可「貿然行事」，以免病毒捲土重來，這次疫情中學到的教訓，應能協助政府更完善地應對新一波疫情。

至於2020美國總統大選是否會受到影響，弗契表示，他還無法保證是否選民能在11月投票。他認為，等到秋冬時節，疫情可能會再度爆發。

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